Константин Соловьев женился в четвертый раз

На этот раз избранницей актера стала его молодая поклонница. Константин Соловьев Personastars.com В конце весны Константин сделал предложение руки и сердца поклоннице Валентине Карчевской, которая моложе его на 19 лет.
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