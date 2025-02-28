В Омске закрывается одна кофейня сети Traveler’s Coffee. С 1 марта прекращает работать точка на Герцена, для помещения уже ищут нового арендатора.
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В Омске закрывается одна кофейня сети Traveler’s Coffee. С 1 марта прекращает работать точка на Герцена, для помещения уже ищут нового арендатора.