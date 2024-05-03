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Спецназ уничтожает мины врага у Часов Яра (ВИДЕО)

Спецназ уничтожает мины врага у Часов Яра (ВИДЕО)

Дроны спецназа уничтожают мины врага в районе Часов Яра. Операторы БПЛА 58-го отдельного батальона спецназначения сбрасывают боеприпасы на минное заграждение врага на дороге, поддерживая наступление наших войск на указанном направлении.

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