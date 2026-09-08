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The Eurasia Daily news agency

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TC "Two Majors" does not rule out that Aliyev will hand over Turkish naval drones to Zelensky

TC "Two Majors" does not rule out that Aliyev will hand over Turkish naval drones to Zelensky

Azerbaijani President Ilham Aliyev, taking into account his open support for the Kiev regime, may transfer Turkish armed unmanned naval vehicles to Vladimir Zelensky.

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