Azerbaijani President Ilham Aliyev, taking into account his open support for the Kiev regime, may transfer Turkish armed unmanned naval vehicles to Vladimir Zelensky.
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