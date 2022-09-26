Эксперт разъяснила вред для организма от сна с включенным обогревателем

Об отрицательном влиянии обогревателей на здоровье человека во время сна рассказала научный сотрудник лаборатории «Нейробиология сна и бодрствования» Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН, биолого-сомнолог Наталья Дорохова.