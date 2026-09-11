Происшествия
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Происшествия

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В ХМАО-Югре транспортные полицейские задержали гражданина, подозреваемого в незаконной ловле ценных видов рыб

В рамках рейдового мероприятия, проводившегося в акватории реки Обь, сотрудники Сургутского линейного отдела МВД России на транспорте изобличили ранее не имевшего проблем с законом 61-летнего жителя города Ишим Тюменской области.

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