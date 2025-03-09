Управление по делам малого бизнеса (SBA) США выдало около 5,5 тысяч кредитов на общую сумму в 312 миллионов долларов детям до 11 лет в 2020–2021 годах, сообщил департамент государственной эффективности (DOGE), возглавляемый американским предпринимателем Илоном Маском.
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