Европу может накрыть «черная чума»: депутат предупредил о приближении новой проблемы Евгения КомароваВ странах Евросоюза наблюдается тревожный рост интереса к фентанилу, который может стать новой угрозой общественному здоровью.
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