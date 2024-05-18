«Майор Гром: Игра» выйдет на экраны России 23 мая

Режиссером снова выступил Олег Трофим.23 мая в кинотеатрах стартует показ фильма «Майор Гром: Игра» — продолжения русского кинокомикса о майоре полиции Игоре Громе, борце с преступностью в альтернативном Санкт-Петербурге.
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