Странное дело, но в высоконравственном Дагестане, где совсем недавно стоял вопрос о никабе и парандже, а любой встречный джигит может прочитать лекцию о нравственности и целомудрии, произошло весьма малоодетое событие.
Ошайтанели! Прошедшая в Дагестане «голая вечеринка» с полотенцами вызвала буйный скандал (12+)
Комментарии
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Балу -
Это "золотая" молодежь... Ей всё можно... А вот простому люду - ему такое нельзя!... Он же быдло... А на видео - богема... Хреновенькая правда, но богема... Аульного масштаба...
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9 час.
W
Walery
А что так удивляетесь? Ну оттянулись эти "высокоморальные" на публике религиозные уроды, затем пять раз прочитают Намаз и опять превратятся в правоверных шахидов... как бы желающих суверенитета, которым если им его дать, скоро им же и подавятся.. .
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8 час.
леонид рыбаков
да всегда у них были двойные стандарты против нас и для себя . НО КАК ЛЮБЯТ УЧИТЬ ЖИЗНИ И ПРАВИЛАМ ПОВЕДЕНИЯ . И ЧЕМ БОЛЬШЕ ДВУЛИЧНЫЙ ТЕМ БОЛЬШЕ ---САМОУТВЕРЖДАЮТСЯ С КУСКОМ САЛА В РУКАХ ЗАКУСЫВАЯ ПОСЛЕ РЮМКИ ВОДКИ
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3 час.
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