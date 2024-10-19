Ошайтанели! Прошедшая в Дагестане «голая вечеринка» с полотенцами вызвала буйный скандал (12+)

Балу - Это "золотая" молодежь... Ей всё можно... А вот простому люду - ему такое нельзя!... Он же быдло... А на видео - богема... Хреновенькая правда, но богема... Аульного масштаба...

W Walery А что так удивляетесь? Ну оттянулись эти "высокоморальные" на публике религиозные уроды, затем пять раз прочитают Намаз и опять превратятся в правоверных шахидов... как бы желающих суверенитета, которым если им его дать, скоро им же и подавятся.. .