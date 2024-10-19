Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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  • ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
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Ошайтанели! Прошедшая в Дагестане «голая вечеринка» с полотенцами вызвала буйный скандал (12+)

Ошайтанели! Прошедшая в Дагестане «голая вечеринка» с полотенцами вызвала буйный скандал (12+)

Странное дело, но в высоконравственном Дагестане, где совсем недавно стоял вопрос о никабе и парандже, а любой встречный джигит может прочитать лекцию о нравственности и целомудрии, произошло весьма малоодетое событие.

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Комментарии
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Балу -
Это &quot;золотая&quot; молодежь... Ей всё можно... А вот простому люду - ему такое нельзя!... Он же быдло... А на видео - богема... Хреновенькая правда, но богема... Аульного масштаба...
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9 час.
W
Walery
А что так удивляетесь? Ну оттянулись эти &quot;высокоморальные&quot; на публике  религиозные уроды, затем пять раз прочитают Намаз и опять превратятся в правоверных шахидов... как бы желающих суверенитета, которым если им его дать, скоро им же и подавятся.. .
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8 час.
леонид рыбаков
да всегда у них были двойные стандарты против нас и для себя . НО КАК ЛЮБЯТ УЧИТЬ ЖИЗНИ И ПРАВИЛАМ ПОВЕДЕНИЯ . И ЧЕМ БОЛЬШЕ ДВУЛИЧНЫЙ  ТЕМ БОЛЬШЕ ---САМОУТВЕРЖДАЮТСЯ С КУСКОМ САЛА В РУКАХ ЗАКУСЫВАЯ ПОСЛЕ РЮМКИ ВОДКИ
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3 час.

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