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Сергей Полунин объявил о завершении «миссии» в России: куда артист увёз четверых детей от Елены Ильиных

Сергей Полунин объявил о завершении «миссии» в России: куда артист увёз четверых детей от Елены Ильиных

Сергея Полунина всегда штормило между крайностями. Едва отметив 19-летие, он стал самым молодым премьером в летописи лондонского Королевского балета, но на самом пике бросил театр, набил на груди портрет Владимира Путина и перебрался в Москву, возглавив заметные государственные проекты.

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