Стать обладателем смартфона, велосипеда или КВАРТИРЫ — легко!

На Ямале стартовала викторина «Всей семьей»!15, 16, 17 марта жители округа смогут поучаствовать в викторине «Всей семьей», на кону — 8 однокомнатных квартир, ноутбуки, смартфоны, велосипеды и другие ценные и поощрительные подарки.