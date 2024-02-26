Стать обладателем смартфона, велосипеда или КВАРТИРЫ — легко!

На Ямале стартовала викторина «Всей семьей»!15, 16, 17 марта жители округа смогут поучаствовать в викторине «Всей семьей», на кону — 8 однокомнатных квартир, ноутбуки, смартфоны, велосипеды и другие ценные и поощрительные подарки.
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