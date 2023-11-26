Есть ли у Польши смелость? Мэр Львова надерзил западным партнерам

Полякам стоит снять «позорную блокаду». С таким заявлением выступил мэр Львова Андрей Садовой. По словам политика, вся помощь западного государства сводится на нет из-за «маргиналов», не пропускающих гуманитарные грузы в страну, которая «защищает безопасность Европы».