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ВСУ использовали транспорт с эмблемой Красного Креста для перевозки оружия в Бахмуте

ВСУ использовали транспорт с эмблемой Красного Креста для перевозки оружия в Бахмуте

Украинские военные летом прошлого года перевозили оружие в автомобилях с эмблемой Красного Креста. Об этом рассказала жительница Бахмута в беседе с РИА Новости.

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