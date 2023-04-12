ВСУ использовали транспорт с эмблемой Красного Креста для перевозки оружия в Бахмуте

Украинские военные летом прошлого года перевозили оружие в автомобилях с эмблемой Красного Креста. Об этом рассказала жительница Бахмута в беседе с РИА Новости.
Популярные статьи
- «Бежали из России и выволокли отсюда целые состояния»: Пригожин об уехавших за границу чиновниках
- «Это то "глубинное государство", о котором я рассказывал»: Пригожин высказался о вывешенном в центре Петербурга флаге Украины
- В Кремле отреагировали на выходку посла США Трейси после вручения верительных грамот
Свежие комментарии