Кто первым сделал пластическую операцию и зачем

Погрузимся в историю и узнаем все самое интересное об этом направлении медицины.фото: wikipedia.org--> 214 лет назад в Лондоне случилась сенсация – хирург Джозеф Карпю провел операцию по восстановлению носа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии