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Регион 29

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Администрация Северодвинска предупредила о военных учениях 22 сентября

Администрация Северодвинска предупредила о военных учениях 22 сентября

Стрельбы пройдут со стороны военного порта на расстояние 9 километров с 20:00 до 24:00, резервная дата — 23 сентября.

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