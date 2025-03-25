PRL: учеными обнаружено новое экзотическое состояние материи

Американские ученые из Брукхейвенской национальной лаборатории обнаружили новую фазу в магнитных материалах, в которой электронные спины могут одновременно находиться в двух противоположных состояниях: «огненном» и «ледяном».
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