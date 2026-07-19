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Врач перечислила превращающие человека в «газовую бомбу» полезные продукты

Врач перечислила превращающие человека в «газовую бомбу» полезные продукты

Вздутие живота и метеоризм возникают не только из-за переедания или гормонов, но и из-за употребления некоторых полезных продуктов, предупредила гастроэнтеролог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге, врач высшей категории Елена Грек.

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