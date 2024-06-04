Дачно-огородные...
Вр саду ли, в ого...Вдали от шума гор...
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Дачно-огородные радости

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Рулетики из слоёного теста с фаршем в духовке

Рулетики из слоёного теста с фаршем в духовке

Пошаговые рецепты есть на нашем канале в Тeлеграм (ищите ссылку на Teлегу в нашем профиле в Инсте)Предлагаю испечь в духовке к чаю или для перекуса очень вкусные, аппетитные рулетики с фаршем из слоёного теста.

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