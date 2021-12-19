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Мышь Genesis Krypton 750 во многом напоминает модель Krypton 550

Мышь Genesis Krypton 750 во многом напоминает модель Krypton 550

Компания Genesis представила мышь с перфорированным корпусом Krypton 750, в которой продолжено развитие идей, заложенных в модели Krypton 550.

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