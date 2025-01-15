Фокус внимания
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Фокус внимания

17 подписчиков

Данные по инфляции в РФ и США. Обзор финансового рынка от 15 января

Данные по инфляции в РФ и США. Обзор финансового рынка от 15 января

Годовая инфляция в России в декабре 2024 года составила 9,52% против 8,88% в ноябре. Потребительские цены (индекс CPI) в США в декабре увеличились на 2,9% относительно того же месяца 2023 года Валюта Курс китайского юаня снизился на Московской бирже в ходе торговой сессии 15 января.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх