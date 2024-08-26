Путин: Экономика России продолжает расти хорошими темпами

Экономика России, как и в прошлом году, продолжает расти хорошими темпами. Об этом 26 августа заявил российский президент Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам, трансляция которого ведется в соцсетях Кремля.
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