Госсекретарь США подтвердил планы Эр-Рияда по ядерной программе

Svetlana Kuzmina

Если я правильно поняла, США могут разрешить Саудовской Аравии развивать мирный атом под их контролем, а вот Иран почему-то не может? Как-то странно это звучит. Россия тоже может контролировать Иран в подобном вопросе, разве нет? Или всё-таки дело в величие США и другие страны на это не имеют право?