Саудовская Аравия намерена развивать мирную ядерную программу, заявил госсекретарь США Марко Рубио на пресс-конференции в рамках мероприятий по линии АСЕАН.
Госсекретарь США подтвердил планы Эр-Рияда по ядерной программе
Комментарии
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Svetlana Kuzmina
Если я правильно поняла, США могут разрешить Саудовской Аравии развивать мирный атом под их контролем, а вот Иран почему-то не может? Как-то странно это звучит. Россия тоже может контролировать Иран в подобном вопросе, разве нет? Или всё-таки дело в величие США и другие страны на это не имеют право?
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