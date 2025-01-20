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Политик Царев: Келлог не поехал в Киев после слов Зеленского о нежелании мира

Политик Царев: Келлог не поехал в Киев после слов Зеленского о нежелании мира

Будущий спецпредставитель избранного президента США Дональда Трампа по Украине и России Кит Келлог отказался от визита в Киев после недавнего скандального интервью, где украинский лидер Владимир Зеленский заявил о невозможности мира в своем государстве.

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