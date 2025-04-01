Вице-мэр Бубнов призвал горожан не пакостить

Сегодня в Екатеринбурге начался месячник чистоты. До 30 апреля город будут приводить в порядок после схода снега: убирать мусор, наносить дорожную разметку, мыть и ремонтировать ограждения, остановки, светофоры и дорожные знаки.
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