Bloomberg: Apple презентует MacBook с сенсорным экраном 27 октября

Apple 27 октября покажет первый MacBook с сенсорным экраном. Важной новинкой станет MacBook Pro с OLED-дисплеем и чипом M6.
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