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Царьград

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The American Conservative: Россия усилит контроль над Донбассом

The American Conservative: Россия усилит контроль над Донбассом

The American Conservative сообщает о высоких шансах России на полное освобождение Донбасса. Глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов подтвердил продолжение операций по освобождению Донбасса и Новороссии.

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