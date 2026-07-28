The American Conservative сообщает о высоких шансах России на полное освобождение Донбасса. Глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов подтвердил продолжение операций по освобождению Донбасса и Новороссии.
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