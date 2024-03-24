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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дешам провел 150 матчей во главе сборной Франции – 5-е место по играм во главе одной европейской сборной

Тренер пробил эту отметку в товарищеской игре с Германией (0:2). За 150 матчей у Дешама 97 побед, 29 ничьих и 24 поражения.

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