Приморские чиновники разрешили строительство ЖК в природоохранной зоне

В Приморском крае уголовное дело о превышении полномочий возбудили против чиновников администрации Владивостока, разрешивших строительство жилого комплекса на входящей в курортную зону территории с особыми условиями использования.
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