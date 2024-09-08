Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Саксония: «А вас, Штирлиц, прошу остаться…»

Саксония: «А вас, Штирлиц, прошу остаться…»

Как культурные немцы послали некультурных украинских нацистов Петр Давыдов Как было дело: несколько дней назад в гостиницы Дрездена стали приходить просьбы о бронировании некой укронацистской группы, собиравшейся провести в столице Саксонии очередные «просветительские» встречи с целью сбора денег на поддержку ВСУ и антироссийских террористических формирований.

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