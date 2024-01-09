Трое белгородцев попали в реанимацию после обстрела ВСУ

Три жителя Белгорода были ранены в результате ночного обстрела города с украинской стороны. Врачи провели операции, все трое пострадавших находятся в реанимации, рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
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