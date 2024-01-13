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Напав на Йемен, США ошиблись адресом. Надо было бомбить Чикаго

Напав на Йемен, США ошиблись адресом. Надо было бомбить Чикаго

Ответка от хуситов прилетит и американцам, и израильтянам Победить радикально настроенных исламистов невозможно.

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Комментарии
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Людмила Лиханова
Сергей К Вам то это про что? Работа такая, патриотическое бла-бла? А КАКАЯ у вас работа: Писать тупые комменты по заданию или от нечего делать? Тогда - вперед на кухнЮ и варите борщи, если, конечно , за ником тупая баба а не ципсота. Ну да это быстро выясняется нашими мальчиками спецами. И не важно сколько вас  и кто за ником...это - элементарно вычисляется. А база данных это - НАВСЕГДА !
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1 час.
Людмила Лиханова
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1 час.
ГМ
Геннадий Малахов
На украинском : байдуже - всё равно! От слова байдэн,,, делайте вывод!
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47 мин.

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