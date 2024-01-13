Напав на Йемен, США ошиблись адресом. Надо было бомбить Чикаго

Людмила Лиханова

Сергей К Вам то это про что? Работа такая, патриотическое бла-бла? А КАКАЯ у вас работа: Писать тупые комменты по заданию или от нечего делать? Тогда - вперед на кухнЮ и варите борщи, если, конечно , за ником тупая баба а не ципсота. Ну да это быстро выясняется нашими мальчиками спецами. И не важно сколько вас и кто за ником...это - элементарно вычисляется. А база данных это - НАВСЕГДА !