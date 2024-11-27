Наемник ВСУ устраивал аукционы украденных из Курской области вещей

Литовский наемник Шарунас Ясюкявичюс Вооруженных сил Украины (ВСУ), против которого Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте и наемничестве, устраивал интернет-аукционы вывезенных из Курской области вещей.
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