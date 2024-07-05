Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Террорист с партбилетом — ничего необычного

Террорист с партбилетом — ничего необычного

 Рассадниками радикального ислама в Дагестане стали ММА-клубы. Ликвидированный в ходе КТО в Дагестане Али Закаригаев с 2021 года являлся рядовым членом партии СРЗП, но был исключен в понедельник из партии, заявили в пресс-службе партии.

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