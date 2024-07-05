Террорист с партбилетом — ничего необычного

Рассадниками радикального ислама в Дагестане стали ММА-клубы. Ликвидированный в ходе КТО в Дагестане Али Закаригаев с 2021 года являлся рядовым членом партии СРЗП, но был исключен в понедельник из партии, заявили в пресс-службе партии.
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