«Он даже прислал удостоверение!»: мошенники лишили рязанскую семью 2,4 миллиона рублей

Елена и Сергей — обычная пара со стабильным доходом и хорошей кредитной историей. О мошенниках знали и слышали много, поэтому казалось, что опасности нет — но совпадение сыграло злую шутку и обошлось дорого.
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