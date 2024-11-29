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62ИНФО | Новости Рязани

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«Он даже прислал удостоверение!»: мошенники лишили рязанскую семью 2,4 миллиона рублей

«Он даже прислал удостоверение!»: мошенники лишили рязанскую семью 2,4 миллиона рублей

Елена и Сергей — обычная пара со стабильным доходом и хорошей кредитной историей. О мошенниках знали и слышали много, поэтому казалось, что опасности нет — но совпадение сыграло злую шутку и обошлось дорого.

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