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Рейтинг WTA. Кудерметова вошла в топ-30, Халеп – в топ-15, Саснович – в топ-100

По итогам первой недели сезона Барбора Крейчикова вернулась в топ-4, а Ига Швентек – в топ-8. Симона Халеп за счет победы в Мельбурне-1 вошла в топ-15, а Аманда Анисимова, выигравшая в Мельбурне-2, поднялась на 17 строк.

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