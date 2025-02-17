Русские ракеты взорвали базу элитного спецназа ВСУ с личным составом внутри Юлия СоколоваРусские ракеты взорвали базу элитного спецназа ВСУ — так ознаменовалась новая волна атак со стороны российских войск, на которые власти Киева не успели своевременно отреагировать.