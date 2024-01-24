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  • Natalija Osminina
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Хвостоголовые угрожают главе МИД Венгрии

Хвостоголовые угрожают главе МИД Венгрии

Уроки дипломатии по украински:на почту главы МИД Венгрии Петера Сийярто приходят угрозы на украинском языке из-за его грядущего визита в Ужгород, — IndexКак сообщается, одно из писем поступило на электронную почту посольства Венгрии в Украине.

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