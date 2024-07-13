Суд в США закрыл дело по обвинению Болдуина в непредумышленном убийстве

В США судья, рассматривающая дело актера Алека Болдуина о непредумышленном убийстве, неожиданно прекратила уголовное преследование, согласившись с доводами адвокатов актера в том, что прокуроры сокрыли доказательства, которые могли быть связаны с гибелью потерпевшей при съемках фильма "Ржавчина" в 2021 году.