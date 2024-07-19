Бастрыкин заинтересовался алтайской семьей, которая вынуждена жить в непригодном доме

Ранее следователи отказали в возбуждении дела из-за непригодного состояния жилища Глава СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад о результатах проверки по обращению жителя Алтайского края о длительном нерасселении аварийного дома.
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