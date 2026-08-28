Торговлю вейпами и «жижами» в Смоленской области запретят до 2032 года

Инициатором соответствующего законопроекта выступил смоленский губернатор Василий Анохин Запрет розничной продажи так называемых «вейпов», то есть электронных систем доставки никотина и жидкостей для электронных систем доставки этого токсичного вещества введут в Смоленской области.