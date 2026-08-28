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Смоленск 2.0

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Торговлю вейпами и «жижами» в Смоленской области запретят до 2032 года

Торговлю вейпами и «жижами» в Смоленской области запретят до 2032 года

Инициатором соответствующего законопроекта выступил смоленский губернатор Василий Анохин Запрет розничной продажи так называемых «вейпов», то есть электронных систем доставки никотина и жидкостей для электронных систем доставки этого токсичного вещества введут в Смоленской области.

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