Лесной пожар бушует рядом с Верх-Читой

Лесной пожар бушует совсем близко с селом Верх-Чита. Об этом ZAB.RU сообщил очевидец.«На территории Читинского района на 17 часов 20 июля действует один лесной пожар на площади 90 га», - рассказали в пресс-службе краевого Минприроды.