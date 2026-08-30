Песков оценил новую Volga во время поездки Путина в Нижний Новгород

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность покупки автомобиля Volga во время визита с Владимиром Путиным в Нижний Новгород.
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