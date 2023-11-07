Барнаульские школьники будут каждую неделю посещать заводы

Мероприятия проводят в рамках реализации профориентационного минимума В Барнауле на осенних каникулах прошли первые в этом году экскурсии школьников на крупные предприятия – в них поучаствовали около 30 учащихся.
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