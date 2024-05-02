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Иран ввел санкции против компаний и физлиц США за поддержку Израиля

Иран ввел санкции против компаний и физлиц США за поддержку Израиля

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