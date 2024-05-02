Иран ввел санкции против компаний и физлиц США за поддержку Израиля

Иран ввел санкции против семи физических лиц из США и пяти американских компаний, среди которых корпорации Lockheed Martin, Chevron и General Dynamics, за поддержку и финансирование действий Израиля в Газе.
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