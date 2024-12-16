В Москве задержали пособника мошенников, обманувших актрису на 4 млн рублей

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что в Москве сотрудники полиции задержали жителя Новосибирска по подозрению в содействии и реализации схемы мошенничества, из-за которой известная актриса осталась без четырех миллионов рублей.
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