Банк России рассмотрит предложение ограничить число микрозаймов на одного человека до двух-трех

Депутаты Государственной Думы направили предложение в Банка России об ограничении количество займов в микрофинансовых организациях (МФО) на одного человека до двух-трех, сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на газету "Известия".
Депутаты Государственной Думы направили предложение в Банка России об ограничении количество займов в микрофинансовых организациях (МФО) на одного человека до двух-трех, сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на газету "Известия".
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