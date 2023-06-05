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Банк России рассмотрит предложение ограничить число микрозаймов на одного человека до двух-трех

Банк России рассмотрит предложение ограничить число микрозаймов на одного человека до двух-трех

Депутаты Государственной Думы направили предложение в Банка России об ограничении количество займов в микрофинансовых организациях (МФО) на одного человека до двух-трех, сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на газету "Известия".

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