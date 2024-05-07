Торжественное открытие универмага российских дизайнеров SLAVA concept в ТРЦ «Июнь»

До сих пор универмаги российских дизайнеров SLAVA concept открывались по регионам России. Открытие в Мытищах – долгожданное событие для москвичей и жителей Подмосковья, тем более что новый магазин занял рекордную для себя площадь 2500 кв.
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