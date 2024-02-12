Жестокая драка случилась у ТРЦ «Галерея» в Петербурге

Перепалка трех подростков и пятерых граждан азиатской наружности, переросло в массовую драку. Согласно информации от “Фонтанки”, инцидент произошел вечером 11 февраля возле ТРЦ “Галерея” и привел к по меньшей мере двум закрытым черепно-мозговым травмам, ссадинам в лице, ушибам бедра, и повреждениям мягких тканей затылка.