Avia.pro - СМИ Меня зовут Михаил Иванович, и я – эксперт в Центре экономики непрерывного образования ИПЭИ РАНХиГС.
Многие мигранты отказываются учить русский: "Это выглядит как попытка обучить акулу танцевать балет" — мнение эксперта
Комментарии
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Леопольд Счастливый
какой дурак, а по другому такого и не назовешь, разрешил принимать в русскую школу незнающего русского языка?! как такого учить?! это же дурь несусветная! россия что, обязана таких учить?! это разве проблема россии, что мигранты, лезущие в россию, как тараканы, не озаботились изучением русского языка?! не знают русский и нечего делать в россии вообще! срочно безо всякого слюнтяйства исключить из школ всех не знающих русский язык! а учителям просто отказаться от обучения таких! потому, что это бестолку! это их проблемы а не россии!
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2 час.
Е Ва
а как можно получить гражданство, не зная языка? только за деньги, но не в наших карманах, за депортацию заплатим мы из наших карманов, круговорот денег в...карманах))
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2 час.
Дмитрий Бакланов
А кто нибудь пробовал отдать в школу ребенка, который не знает ни одного языка? Ну не научили его, а сам он не хочет.
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2 час.
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