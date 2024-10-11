Многие мигранты отказываются учить русский: "Это выглядит как попытка обучить акулу танцевать балет" — мнение эксперта

Леопольд Счастливый

какой дурак, а по другому такого и не назовешь, разрешил принимать в русскую школу незнающего русского языка?! как такого учить?! это же дурь несусветная! россия что, обязана таких учить?! это разве проблема россии, что мигранты, лезущие в россию, как тараканы, не озаботились изучением русского языка?! не знают русский и нечего делать в россии вообще! срочно безо всякого слюнтяйства исключить из школ всех не знающих русский язык! а учителям просто отказаться от обучения таких! потому, что это бестолку! это их проблемы а не россии!